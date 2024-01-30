Российские банки в 2023 году получили рекордные 3,3 трлн руб. чистой прибыли — ЦБ

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские банки в 2023 году получили рекордные 3,3 трлн руб. чистой прибыли, в декабре заработали 64 млрд руб., что в четыре раза ниже результата ноября, следует из материалов ЦБ РФ.

«За 2023 год сектор заработал рекордные 3,3 трлн руб. (с корректировкой на дивиденды) за счет восстановления основных доходов, существенного сокращения расходов на резервы и получения значительных доходов от валютной переоценки. Однако этот результат не стоит рассматривать в отрыве от слабых итогов 2022 года, когда сектор заработал около 0,2 трлн рублей. В декабре фактическая чистая прибыль сектора составила 64 млрд руб., что в четыре раза ниже результата ноября (около 270 млрд руб.)», — сообщил Банк России.