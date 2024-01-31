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НОВОСТИ

Китай не делает различий между Трампом и Байденом — МИД КНР

12:20 31.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти не делают различий между бывшим американским лидером Дональдом Трампом и действующим президентом США Джо Байденом и готовы сотрудничать с любым из них. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Независимо от того, кто будет избран следующим президентом Соединенных Штатов, мы надеемся, что американская сторона сможет сотрудничать с Китаем», — сообщил он на брифинге, комментируя возможное избрание Трампа.

Официальный представитель уточнил, что выборы президента — дело самих США. «Китай всегда придерживался принципа невмешательства во внутреннюю политику Соединенных Штатов. Мы не вмешиваемся в выборы, которые проходят в этой стране», — добавил он.

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