Отношения РФ и КНР переживают лучший период за всю их историю — Шойгу
13:05 31.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российско-китайские отношения переживают лучший период за всю их историю. Глава Минобороны РФ отметил, что координация усилий двух стран оказывает стабилизирующее влияние на международную обстановку.
«На современном этапе отношения России и Китая переживают лучший период в своей истории», — сказал Шойгу на переговорах с министром обороны КНР Дун Цзюнем, которые состоялись в режиме видео-конференц-связи.
По оценке министра обороны России, координация усилий двух стран «оказывает стабилизирующее влияние на международную обстановку, способствует снижению конфликтного потенциала».
НОВОСТИ
- 14:32 31.01.2024
- РФ достигла 100% импортозамещенности в строительстве военных кораблей — Евтухов
- 14:12 31.01.2024
- Писатель Улицкая признала, что гонорары за ее книги идут на Украину
- 14:00 31.01.2024
- В Киеве утверждают, что в бюджет поступили первые средства, конфискованные из-за санкций
- 13:50 31.01.2024
- В Москве в девятый раз проведут акцию «Миллион призов»
- 13:32 31.01.2024
- Израиль нанес удар по военной инфраструктуре Сирии в ответ на обстрел
- 13:20 31.01.2024
- Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки об армии
- 13:00 31.01.2024
- Россия не ведет переговоров по транзиту газа через Украину — Новак
- 12:32 31.01.2024
- Белгородскую область атаковали около 20 украинских беспилотников за сутки
- 12:20 31.01.2024
- Китай не делает различий между Трампом и Байденом — МИД КНР
- 12:05 31.01.2024
- Отток населения с Дальнего Востока сокращается — Мишустин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать