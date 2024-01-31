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НОВОСТИ

Отношения РФ и КНР переживают лучший период за всю их историю — Шойгу

13:05 31.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российско-китайские отношения переживают лучший период за всю их историю. Глава Минобороны РФ отметил, что координация усилий двух стран оказывает стабилизирующее влияние на международную обстановку.

«На современном этапе отношения России и Китая переживают лучший период в своей истории», — сказал Шойгу на переговорах с министром обороны КНР Дун Цзюнем, которые состоялись в режиме видео-конференц-связи.

По оценке министра обороны России, координация усилий двух стран «оказывает стабилизирующее влияние на международную обстановку, способствует снижению конфликтного потенциала».

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