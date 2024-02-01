В ДНР появилось отделение Российского общества политологов

11:10

В Донецке состоялось учредительное собрание регионального отделения Российского общества политологов (РОП). В нем приняли участие ученые и преподаватели Донецкого государственного университета, а также сопредседатель РОП, декан факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова доктор исторических наук Андрей Шутов.

Участники собрания избрали председателя и секретаря отделения РОП в Донецкой народной республике, а также членов региональной делегации на пятый съезд Российского общества политологов, который состоится 8-10 февраля с.г. в Калининградской области.

Председателем отделения РОП в ДНР был единогласно избран Андрей Шутов.

Андрей Серенко