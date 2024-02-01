ЕС опасается столкновения с РФ в случае ее победы в конфликте с Украиной — WSJ
11:32 01.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководство государств Евросоюза опасается риска конфликта с Россией в случае победы Москвы в конфронтации с Киевом, в связи с чем страны сообщества усиливают давление на Венгрию с целью убедить ее не блокировать предоставление финансовой помощи Украине. Такое мнение выразила газета The Wall Street Journal (WSJ).
Как отмечается, лидеры ЕС угрожают лишить Венгрию права голоса по ряду вопросов и заблокировать Будапешту финансирование, если он снова не одобрит выделение Киеву 50 млрд евро. Такой тон европейских политиков, подчеркивает издание, связан с опасениями по поводу того, что их безопасность может оказаться «под угрозой».
19 января президент Франции Эмманюэль Макрон в своем обращении к военным отметил, что «победа России будет означать конец европейской безопасности». Вскоре после этого министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил в эфире телеканала ZDF, что в запасе у Запада осталось три — пять лет до возможного столкновения с РФ. В преддверии экстренного саммита ЕС, который состоится 1 февраля в Брюсселе, высокопоставленный представитель сообщества заявил, что лидеры 26 стран Евросоюза и руководители европейских институтов пока не смогли уговорить Венгрию одобрить 50 млрд евро помощи Украине.
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