Польские органы государственной власти находятся в состоянии клинча — политик
12:05 01.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польские органы государственной власти находятся в состоянии клинча, в стране возникла чрезвычайная ситуация. Об этом в интервью телеканалу Polsat заявил бывший пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер, ныне являющийся депутатом Сейма (нижней палаты парламента) от партии «Право и справедливость».
«Сегодня мы сталкиваемся с чрезвычайной ситуацией. Часть государственных органов не признает решения других государственных органов. Мы в определенном клинче, который будет очень трудно устранить», — сказал он.
Такую точку зрения политик высказал в связи с решением маршала (спикера) Сейма (нижней палаты парламента) Шимона Холовни лишить статуса депутатов экс-главу МВД Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика, которое считается незаконным частью судей, экспертов и политиков.
«Шимон Холовня, к сожалению, попал в ловушку, поставленную для него [премьер-министром] Дональдом Туском, продемонстрировав политическую наивность», — сказал Мюллер, добавив, что Холовня «нарушает пункты конституции, за что в будущем может попасть под суд».
В среду президент Польши Анджей Дуда подписал подготовленный правительством и одобренный Сеймом закон о госбюджете, но одновременно направил его в конституционный суд из-за сомнений в том, что бюджет был принят законно, так как в его обсуждении не участвовали два находящихся тогда в тюрьме депутата — Каминьский и Вонсик.
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