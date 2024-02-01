Проблемы российских клиентов в банках Турции связаны с давлением США — Песков

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль знает о проблемах, с которыми сталкиваются российские компании и физлица в турецких банках, и находится в контакте с Анкарой по этой теме. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да, нам известно [о сложностях для российских клиентов в банках Турции]. И мы находимся в состоянии активного диалога с нашими турецкими партнерами и коллегами, обсуждаем эти проблемы», — сказал Песков.

Он назвал понятным источник этих проблем: «Они вызваны совершенно беспрецедентным, неприкрытым и агрессивным давлением, которое оказывают, в первую очередь, представители Соединенных Штатов Америки на Турцию, турецкие компании, в том числе и финансовые».