Проблемы российских клиентов в банках Турции связаны с давлением США — Песков
15:12 01.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль знает о проблемах, с которыми сталкиваются российские компании и физлица в турецких банках, и находится в контакте с Анкарой по этой теме. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Да, нам известно [о сложностях для российских клиентов в банках Турции]. И мы находимся в состоянии активного диалога с нашими турецкими партнерами и коллегами, обсуждаем эти проблемы», — сказал Песков.
Он назвал понятным источник этих проблем: «Они вызваны совершенно беспрецедентным, неприкрытым и агрессивным давлением, которое оказывают, в первую очередь, представители Соединенных Штатов Америки на Турцию, турецкие компании, в том числе и финансовые».
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