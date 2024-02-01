Поставки оружия США Израилю могут быть расценены как геноцид — экс-прокурор МУС

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставки американских вооружений Израилю могут быть расценены как геноцид, если Международный суд ООН сочтет, что еврейское государство причастно к геноциду в секторе Газа. Об этом заявил бывший прокурор Международного уголовного суда (МУС) Луис Морено Окампо.

«Соучастие в геноциде требует, чтобы государство, которое вносит существенный материальный вклад, знало, что оно вносит вклад в пользу группы, имеющей намерения совершить геноцид, — пояснил он в интервью испанской газете El Diario. — Если Международный суд ООН сочтет, что со стороны Израиля имеет место геноцид, вклад Соединенных Штатов [в виде поставок вооружений] Израилю также может быть геноцидом». «Но многие в США так не считают», — отметил экс-прокурор.

Как считает Морено Окампо, важно, чтобы различные государства, особенно США, предприняли шаги для изменения ситуации. «Соединенные Штаты играют ключевую роль, потому что именно они защищают Израиль в политическом и военном отношениях», — добавил он.