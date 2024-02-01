Минобороны Израиля отчиталось по количеству убитых и раненых боевиков
21:50 01.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израильские военные в ходе боевых действий в секторе Газа убили 10 тыс. вооруженных боевиков и ранили еще не менее 10 тыс. С таким заявлением выступил министр обороны Израиля Йоав Галант в ходе совещания по оценке ситуации в городе Хан-Юнис на юге палестинского анклава.
«С их стороны есть 10 000 уничтоженных террористов и еще 10 000 террористов, которые ранены и выведены из строя», — распространила высказывания Галанта пресс-служба Минобороны. «Это серьезный удар, который подрывает потенциал ХАМАС», — добавил министр.
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