Минобороны Израиля отчиталось по количеству убитых и раненых боевиков

21:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские военные в ходе боевых действий в секторе Газа убили 10 тыс. вооруженных боевиков и ранили еще не менее 10 тыс. С таким заявлением выступил министр обороны Израиля Йоав Галант в ходе совещания по оценке ситуации в городе Хан-Юнис на юге палестинского анклава.

«С их стороны есть 10 000 уничтоженных террористов и еще 10 000 террористов, которые ранены и выведены из строя», — распространила высказывания Галанта пресс-служба Минобороны. «Это серьезный удар, который подрывает потенциал ХАМАС», — добавил министр.