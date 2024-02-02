Залужный дал понять Зеленскому, что ситуация на поле боя вряд ли станет лучше — WP
09:05 02.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал Валерий Залужный в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским дал понять, что ситуация на поле боя вряд ли изменится в лучшую для Киева сторону в скором времени. Об этом сообщила в четверг газета The Washington Post (WP) со ссылкой на свои источники.
По их данным, 29 января состоялся разговор, во время которого Зеленский сообщил Залужному, что тот скоро будет уволен. Президент предположил, что изменения в военном командовании помогут улучшить обстановку в целом. Во время встречи Зеленский сказал, что общественность все больше устает от конфликта, а помощь от международных партнеров замедлилась. В свою очередь генерал дал понять главе государства, что скорое улучшение положения Украины на поле боя маловероятно. Он также высказал несколько идей о проблемах, с которыми столкнется его преемник.
Как отмечает издание, отстранение Залужного «может привести к обратному результату и позволить Москве воспользоваться нестабильностью». «В этой ситуации выиграет только Россия», — отметил собеседник газеты. По его словам, генерал не был рассержен информацией об увольнении. Отношения между Зеленским и Залужным, подчеркивает издание, испортились за почти два года проведения СВО. По словам источников WP, они не доверяют друг другу.
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