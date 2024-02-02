Британия не присоединится к ударам США по проиранским силам на Ближнем Востоке — министр

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания не присоединится к ответным ударам США по объектам проиранских сил на Ближнем Востоке. Об этом сообщил министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс в интервью газете The Daily Telegraph.

По его словам, Лондон хочет избежать «широкого регионального конфликта» и призывает Тегеран «продемонстрировать контроль над поддерживаемыми Ираном ополченцами в Сирии и Ираке». В то же время Шэппс отметил, что Великобритания продолжит сотрудничать с США в вопросе борьбы с йеменским мятежным движением «Ансар Аллах» (хуситы) для обеспечения свободы навигации в Красном море. При этом он опроверг информацию о том, что власти королевства рассматривают возможность направить британский авианосец в зону боевых действий.

Власти США ранее заявили, что американские войска в Иордании были атакованы движением «Исламское сопротивление Ирака». По данным Пентагона, в результате этого удара погибли 3 американских военнослужащих, более 40 получили ранения. Ответственность за случившееся США возлагают в том числе на Иран. Согласно телекомпании CBS, в качестве ответной меры американская администрация одобрила планы по нанесению ударов по иранским объектам и военным, расположенным в Ираке и Сирии.

Говоря о конфликте на Украине, Шэппс подтвердил стремление Великобритании продолжать оказывать помощь Киеву. «Все, в том числе иранцы, смотрят на нас. Неужели у нас закончится терпение, и мы уйдем? Китай будет наблюдать [за нашими действиями] в Индо-Тихоокеанском регионе, Северная Корея тоже смотрит. Для наших собственных национальных интересов и западного цивилизованного мира чрезвычайно важно, чтобы Украина добилась успеха в своей собственной стране», — сказал министр во время своего визита в Вашингтон.

Шэппс добавил, что на фоне роста напряженности в мире показатели набора в британскую армию в январе выросли почти в два раза по сравнению с прошлогодним периодом. По оценке The Daily Telegraph, в прошлом месяце 10,8 тыс. британцев записались на службу в сухопутные войска, в то время как в 2023 году в среднем этот показатель был на уровне 5,3 тыс. человек в месяц.