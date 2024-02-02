Директор ЦРУ предупреждал Зеленского, что США знают о его коррумпированности — Херш
10:00 02.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в январе прошлого года предупреждал президента Украины Владимира Зеленского о том, что Вашингтону известно о его коррумпированности. Об этом сообщил в своем блоге в Substack американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
«В прошлом году директор ЦРУ Уильям Бернс совершил секретную поездку в Киев, чтобы лично предупредить Зеленского, что Вашингтону известно о его коррумпированности и нежелании увольнять никого из десятков чиновников, которые были поименно названы ему Бернсом, за то, что они переводят оборонные средства на свои личные счета», — написал Херш.
Журналист напомнил, что в апреле 2023 года уже сообщал, что Бернс уведомил украинского лидера о том, что среди его подчиненных нарастает недовольство тем, что он забирает себе «слишком большую долю награбленного».
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