0
0
90
НОВОСТИ

Директор ЦРУ предупреждал Зеленского, что США знают о его коррумпированности — Херш

10:00 02.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в январе прошлого года предупреждал президента Украины Владимира Зеленского о том, что Вашингтону известно о его коррумпированности. Об этом сообщил в своем блоге в Substack американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

«В прошлом году директор ЦРУ Уильям Бернс совершил секретную поездку в Киев, чтобы лично предупредить Зеленского, что Вашингтону известно о его коррумпированности и нежелании увольнять никого из десятков чиновников, которые были поименно названы ему Бернсом, за то, что они переводят оборонные средства на свои личные счета», — написал Херш.

Журналист напомнил, что в апреле 2023 года уже сообщал, что Бернс уведомил украинского лидера о том, что среди его подчиненных нарастает недовольство тем, что он забирает себе «слишком большую долю награбленного».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 02.02.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет со своего западного побережья
0
42
10:20 02.02.2024
Жители покидают Херсон из-за ВСУ - Сальдо
0
77
10:05 02.02.2024
В ГД предложили поднять призывной возраст до 50 лет для получивших гражданство
0
106
09:32 02.02.2024
Трамп опережает Хейли в ее родном штате Южная Каролина на 26 процентных пунктов — опрос
0
155
09:20 02.02.2024
Британия не присоединится к ударам США по проиранским силам на Ближнем Востоке — министр
0
168
09:05 02.02.2024
Залужный дал понять Зеленскому, что ситуация на поле боя вряд ли станет лучше — WP
0
200
09:00 02.02.2024
РФ и Турция активно ищут компромиссы для устранения проблем с банковскими операциями — ТПП
0
189
21:50 01.02.2024
Минобороны Израиля отчиталось по количеству убитых и раненых боевиков
0
692
20:45 01.02.2024
На Канарах складывается сложная ситуация с нелегальной миграцией
0
749
20:15 01.02.2024
Путин считает, что Германия на сегодняшний день уничтожает свой автопром
0
788

Возврат к списку