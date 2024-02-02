Жители покидают Херсон из-за ВСУ - Сальдо
10:20 02.02.2024 Источник: Lenta.ru
Жители подконтрольного Киеву Херсона начали покидать город. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, население уменьшается из-за невыносимых условий, которые создают жителям власти Украины. В частности, указал чиновник, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут фортификационные работы, чтобы попытаться задержать Российскую армию.
Сальдо отметил, что теперь преобладающей возрастной группой жителей Херсона оказалось пожилое поколение, которому тяжело покинуть родные дома. «Люди которые там остались, даже те, кто ждал возвращения ВСУ, они уже могут сравнить, как Россия относится к развитию, к людям вообще — и что творят те, кто сейчас продолжает подталкивать людей на войну», резюмировал губернатор. Lenta.Ru
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