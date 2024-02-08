США и ЕС будут противостоять попыткам втянуть НАТО в конфликт на Украине — Шольц

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты и Евросоюз будут противостоять любым попыткам втянуть Североатлантический альянс в конфликт на Украине. Об этом заявил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в статье для американской газеты The Wall Street Journal.

«Мы не считаем, что находимся в состоянии войны с Россией и не ищем конфронтации с ней», — отметил он. Глава германского кабмина добавил, что США и ЕС будут «противостоять любым попыткам втянуть НАТО» в российско-украинский конфликт.