США и ЕС будут противостоять попыткам втянуть НАТО в конфликт на Украине — Шольц
11:20 08.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты и Евросоюз будут противостоять любым попыткам втянуть Североатлантический альянс в конфликт на Украине. Об этом заявил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в статье для американской газеты The Wall Street Journal.
«Мы не считаем, что находимся в состоянии войны с Россией и не ищем конфронтации с ней», — отметил он. Глава германского кабмина добавил, что США и ЕС будут «противостоять любым попыткам втянуть НАТО» в российско-украинский конфликт.
НОВОСТИ
- 11:35 08.02.2024
- В павильоне Сбера на выставке «Россия» можно узнать, как защитить себя и свой дом
- 11:32 08.02.2024
- Режим свободного передвижения между Индией и Мьянмой отменяется — глава МВД
- 11:05 08.02.2024
- ВСУ жалуются на нехватку снарядов - WSJ
- 11:00 08.02.2024
- Более трети россиян в возрасте от 45 до 64 лет читают новости именно на сайтах СМИ — опрос
- 10:32 08.02.2024
- Удары США по Багдаду подрывают договоренности между сторонами — ВС Ирака
- 10:25 08.02.2024
- Сбер подвел итоги научно-исследовательской деятельности в 2023 году
- 10:20 08.02.2024
- ВСУ формируют штурмовые подразделения из полицейских в Харьковской области — Ганчев
- 10:05 08.02.2024
- Командиров добровольческих формирований могут наделить полномочиями органа дознания
- 10:00 08.02.2024
- Алиев побеждает на выборах с 92,05% голосов после обработки данных с 93% участков
- 09:32 08.02.2024
- США нанесли удар по Ираку, в результате атаки убит командир «Катаиб Хезболлах»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать