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НОВОСТИ

США и ЕС будут противостоять попыткам втянуть НАТО в конфликт на Украине — Шольц

11:20 08.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты и Евросоюз будут противостоять любым попыткам втянуть Североатлантический альянс в конфликт на Украине. Об этом заявил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в статье для американской газеты The Wall Street Journal.

«Мы не считаем, что находимся в состоянии войны с Россией и не ищем конфронтации с ней», — отметил он. Глава германского кабмина добавил, что США и ЕС будут «противостоять любым попыткам втянуть НАТО» в российско-украинский конфликт.

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