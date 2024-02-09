Доля доллара США в расчетах РФ с третьими странами снизилась до 13% - Путин

02:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доля доллара США в расчетах России с третьими странами снизилась до 13%, в то время как доля рубля сейчас составляет 34%, а доля юаня выросла с почти 3% до более чем 34%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, опубликованному на сайте журналиста.

«До 2022 года примерно 80% расчетов во внешней торговле России были в долларах и евро. При этом долларов было примерно 50% в наших расчетах с третьими странами, а сейчас, по-моему, осталось только 13%. <…> Кстати, расчеты в юанях были примерно 3%. Сейчас 34% мы рассчитываемся в рублях и примерно столько же, 34% с небольшим, — в юанях», — сказал он.