Строительство иранского участка коридора Север — Юг завершится в течение 5 лет — власти
18:00 09.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Срок реализации проекта строительства железнодорожного участка Решт — Астара, соединяющего сухопутные участки международного транспортного коридора Север — Юг, составляет пять лет при должном финансировании. Об этом заявил заместитель министра дорог и городского развития Ирана Хайрулла Хадами.
«Строительство недостающего участка протяженностью 162 км может быть завершено в течение пяти лет, если будут предоставлены финансовые ресурсы», — цитирует его слова агентство Tasnim. Замминистра добавил, что средства на строительство предоставляет Россия.
РФ и Иран 17 мая 2023 года подписали соглашение о совместном строительстве железнодорожного участка Решт — Астара протяженностью 170 км, который позволит соединить сухопутные участки международного транспортного коридора Север — Юг и повысить экономическую эффективность транскаспийского маршрута.
НОВОСТИ
- 17:32 09.02.2024
- Национальная ассамблея Венесуэлы осудила решение Европарламента
- 17:12 09.02.2024
- Военнослужащие Бундесвера с крайне правыми взглядами должны об этом сообщать — Der Spiegel
- 17:00 09.02.2024
- В Николаеве прогремели два взрыва
- 16:32 09.02.2024
- Кремль планирует скоро опубликовать поручения Путина по итогам прямой линии
- 16:12 09.02.2024
- ПВО РФ за сутки уничтожили 97 украинских бесилотников
- 16:00 09.02.2024
- Киев столкнулся с острым дефицитом ракет — посол Украины в США
- 15:32 09.02.2024
- Болсонару причастен к «попытке переворота» в Бразилии в 2023 году, считает президент
- 15:12 09.02.2024
- Суд арестовал подростка, проникшего с пневматическим пистолетом в школу Иркутска
- 15:00 09.02.2024
- Варшава склоняется к частичным ограничениям на ввоз украинских продуктов — министр
- 14:32 09.02.2024
- Залужному после отставки присвоили звание героя
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать