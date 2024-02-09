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Строительство иранского участка коридора Север — Юг завершится в течение 5 лет — власти

18:00 09.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Срок реализации проекта строительства железнодорожного участка Решт — Астара, соединяющего сухопутные участки международного транспортного коридора Север — Юг, составляет пять лет при должном финансировании. Об этом заявил заместитель министра дорог и городского развития Ирана Хайрулла Хадами.

«Строительство недостающего участка протяженностью 162 км может быть завершено в течение пяти лет, если будут предоставлены финансовые ресурсы», — цитирует его слова агентство Tasnim. Замминистра добавил, что средства на строительство предоставляет Россия.

РФ и Иран 17 мая 2023 года подписали соглашение о совместном строительстве железнодорожного участка Решт — Астара протяженностью 170 км, который позволит соединить сухопутные участки международного транспортного коридора Север — Юг и повысить экономическую эффективность транскаспийского маршрута.

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