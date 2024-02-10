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Период промышленной мощи Германии может подходить к концу — Bloomberg

13:00 10.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия переживает последние дни в качестве промышленной сверхдержавы. К такому положению дел привела конкуренция со стороны США, снижение интереса Китая к товарам ФРГ и энергетический кризис на фоне прекращения поставки российского газа, пишет агентство Bloomberg.

По его данным, еще одной причиной упадка можно считать «политический паралич, охвативший Берлин». Указывается, что «дни Германии, как промышленной сверхдержавы, подходят, вероятно, к концу». Агентство отмечает, что объем промышленного производства «в крупнейшей экономике Европы имеет тенденцию к снижению с 2017 года, и этот спад ускоряется по мере снижения конкурентоспособности».

«Честно говоря, особой надежды нет, — приводит Bloomberg слова Стефана Клеберта, генерального директора GEA Group AG, компании-поставщика производственного оборудования. — Я действительно не уверен, что мы сможем остановить эту тенденцию».

В публикации агентства подчеркивается, что «основы промышленной машины Германии рухнули, как домино» из-за стремлений США «конкурировать со своими трансатлантическими союзниками за климатические инвестиции» и снижения интереса Китая к немецким товарам. Bloomberg выражает также уверенность в том, что «последним ударом для некоторых производителей тяжелой промышленности стало отсутствие доступных ранее огромных объемов дешевого российского природного газа».

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