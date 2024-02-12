Конфликт на Украине выгоден для ВПК западных стран, в том числе США — СБ РФ

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад получает выгоду от происходящего на Украине, в том числе для своего военно-промышленного комплекса (ВПК), заявил первый замсекретаря Совета безопасности (СБ) РФ Рашид Нургалиев в интервью aif.ru.

«Для Запада и прежде всего для англосаксов такая ситуация выгодна. Нынешний конфликт открыл перед США и Англией перспективу многомиллиардных заказов для военно-промышленного комплекса. Более того, они, на мой взгляд, заинтересованы в максимальном разрушении Украины, поскольку промышленные гиганты уже выстроились в очередь для получения госзаказов на восстановление инфраструктуры этой страны», — сказал Нургалиев.