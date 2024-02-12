Польше необходимо ядерное оружие для укрепления оборонного потенциала — генерал

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польские власти должны рассмотреть обладание ядерным арсеналом в качестве одной из приоритетных задач на ближайшие годы. Такое мнение высказал в эфире радиостанции RMF FM бывший начальник департамента по надзору за вооруженными силами в Бюро национальной безопасности Польши бригадный генерал Ярослав Крашевский.

«У тех [государств], которые обладают ядерным потенциалом, имеется очень высокий уровень безопасности. Обычно на такие страны не нападают. <…> Поэтому я считаю, что появление у Польши такого арсенала станет [важной] задачей [для польских властей] на ближайшие годы», — заявил польский генерал. Он отметил, что размещение в Польше ядерного оружия «является реальным сценарием».