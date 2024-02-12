Рост экономики РФ в 2023 году оказался выше среднемирового, ВВП вырос на 3,6% — Путин

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост российской экономики в 2023 году оказался выше среднемировых темпов, ВВП страны вырос на 3,6%. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, открывая совещание по экономическим вопросам.

«Экономический рост в прошлом году оказался выше прогнозов. ВВП России прибавил, вот мы до сих пор считали -3,5%, а по последним данным — 3,6%. Это выше среднемировых темпов», — сообщил глава государства, отметив, что в мире этот показатель составляет в среднем 3%, а экономика развитых стран растет в среднем на 1,5%.