Рост экономики РФ в 2023 году оказался выше среднемирового, ВВП вырос на 3,6% — Путин
15:00 12.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рост российской экономики в 2023 году оказался выше среднемировых темпов, ВВП страны вырос на 3,6%. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, открывая совещание по экономическим вопросам.
«Экономический рост в прошлом году оказался выше прогнозов. ВВП России прибавил, вот мы до сих пор считали -3,5%, а по последним данным — 3,6%. Это выше среднемировых темпов», — сообщил глава государства, отметив, что в мире этот показатель составляет в среднем 3%, а экономика развитых стран растет в среднем на 1,5%.
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