Запад готовится назначить «наместника» на Украине — Нарышкин

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад готовится учредить должность «спецпосланника» по Украине с постоянным доступом к президенту страны Владимиру Зеленскому. Об этом говорится в заявлении директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина, распространенном пресс-бюро СВР.

«Запад продолжает укреплять механизмы прямого внешнего управления подконтрольной киевскому режиму территорией, — указал Нарышкин. — По поступившей информации, США и Великобритания убеждают другие государства „семерки“ учредить должность „спецпосланника“ по Украине».

«Предполагается, что он будет иметь постоянный доступ к президенту Зеленскому и знать обо всех его планах. „Спецпосланнику“ также предстоит блокировать несогласованные с Вашингтоном и Лондоном шаги украинского руководства, предлагая вместо них правильные, с точки зрения англосаксов, решения», — подчеркивается в заявлении.

«На роль такого де-факто „наместника“ Запада на Украине претендует широкий круг русофобски настроенных американских и европейских политиков. Среди них выделяется действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который сразу после окончания нынешнего мандата в Брюсселе хотел бы отправиться следить за порядком в Киеве», — указано в заявлении.