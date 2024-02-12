0
0
130
НОВОСТИ

МВФ весной начнет пересмотр программы расширенного финансирования для Украины

17:00 12.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный валютный фонд (МВФ) весной этого года начнет третий пересмотр программы расширенного финансирования для Киева. Об этом сообщил глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей.

«Во время третьего пересмотра программы, который мы планируем провести весной, намерены осуществить оценку экономических результатов украинской власти по состоянию на конец декабря [прошлого года]», — цитирует его агентство Укринформ.

По словам главы миссии, МВФ, в частности, будет оценивать исполнение бюджета, состояние международных резервов Украины, а также проведение Киевом реформ.

Грей добавил, что фонд детально проанализирует закон о Специализированной антикоррупционной прокуратуре и его соответствие требованиям программы расширенного финансирования. Кроме того, МВФ оценит, обеспечил ли Киев введение национальной стратегии доходов, главная цель которой — нарастить внутренние источники поступлений в бюджет.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:00 12.02.2024
Чехия в этом году может отказаться от российской нефти в пользу поставок из Ирака
0
64
17:32 12.02.2024
Польские спецслужбы прослушивали премьера при помощи Pegasus — СМИ
0
119
17:21 12.02.2024
Собянин: Московскому зоопарку в этом году исполняется 160 лет
0
123
17:12 12.02.2024
Жители Германии больше не считают РФ главной угрозой — доклад Мюнхенской конференции
0
152
16:35 12.02.2024
Управляющая компания СФН в 2023 году выплатила пайщикам на 70% больше, чем годом ранее
0
164
16:32 12.02.2024
Украина потребовала от Польши привлечь к ответственности высыпавших зерно из грузовиков
0
198
16:12 12.02.2024
Власти Техаса удвоили усилия по укреплению границы с Мексикой — губернатор
0
214
16:00 12.02.2024
Запад готовится назначить «наместника» на Украине — Нарышкин
0
240
15:32 12.02.2024
Январский дефицит бюджета РФ оказался на 1,3 трлн ниже, чем год назад — Путин
0
235
15:12 12.02.2024
Путин отметил замедление кредитования в РФ
0
270

Возврат к списку