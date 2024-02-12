МВФ весной начнет пересмотр программы расширенного финансирования для Украины

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный валютный фонд (МВФ) весной этого года начнет третий пересмотр программы расширенного финансирования для Киева. Об этом сообщил глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей.

«Во время третьего пересмотра программы, который мы планируем провести весной, намерены осуществить оценку экономических результатов украинской власти по состоянию на конец декабря [прошлого года]», — цитирует его агентство Укринформ.

По словам главы миссии, МВФ, в частности, будет оценивать исполнение бюджета, состояние международных резервов Украины, а также проведение Киевом реформ.

Грей добавил, что фонд детально проанализирует закон о Специализированной антикоррупционной прокуратуре и его соответствие требованиям программы расширенного финансирования. Кроме того, МВФ оценит, обеспечил ли Киев введение национальной стратегии доходов, главная цель которой — нарастить внутренние источники поступлений в бюджет.