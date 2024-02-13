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США хотят бороться с РФ до последней украинской капли крови — американский сенатор

09:20 13.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США хотят бороться с Россией до последней «украинской капли крови», понимая, что этот конфликт закончится «разрушением Украины». Такое мнение в понедельник выразил американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс (республиканец, от штата Огайо).

«Я думаю, что в конечном итоге очень цинично то <…>, что все знают, что эта война приведет к разрушению Украины. У меня были разговоры с коллегами-демократами <…>, и они говорят, что хотят бороться с Россией до последней украинской капли крови. Я думаю, если вы действительно спросите этих ребят, они поймут, что это не в интересах Украины. Это в корне отвечает интересам военных подрядчиков и людей, которые считают, что самая насущная задача Америки — победить русских», — сказал законодатель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Видео было опубликовано на странице журналиста в соцсети X.

Вэнс также отметил, что мысль о том, что противостояние с РФ единогласно поддерживает все население Украины, «конечно, нелепа и абсурдна».

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