Банки отклоняют две трети заявок на потребкредиты - исследование

10:32 Источник: Известия

Банки стали чаще отказывать гражданам в выдаче потребкредитов. По данным на ноябрь и декабрь, финорганизации отклоняли почти две трети всех заявок на необеспеченные ссуды (56%). Это следует из статистики финансового маркетплейса «Сравни» (данные есть у «Известий»).

До этого, в первой половине 2023-го, банки смягчали условия выдачи займов. В августе они одобряли каждый второй запрос на потребительский кредит, но затем резко увеличили число отказов. Такая тенденция связана с тем, что в IV квартале вступили в силу новые ограничения Центробанка, объяснил менеджер продукта «Кредитный рейтинг» компании «Сравни» Игорь Корчагин.

С октября ЦБ установил лимит по выдаче потребзаймов для клиентов с долговой нагрузкой 50–80% (то есть когда человек тратит от 50 до 80% дохода на погашение долга). Банки с универсальной лицензией могли предоставлять таким заемщикам максимум треть от всех выданных ссуд. Регулятор также снизил порог до 5% по выдаче кредитов наличными россиянам с долговой нагрузкой больше 80%.