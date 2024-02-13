Киеву не поможет ни новый пакет помощи, ни время, считает Маск
11:05 13.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Выделение нового пакета помощи Киеву и продление конфликта не помогут Украине. Такое мнение выразил в понедельник американский предприниматель Илон Маск.
«Расходы не помогают Украине, продление войны не помогает Украине. Это очень важно понимать», — сказал Маск в ходе дискуссии, которая транслировалась в социальной сети.
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