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НОВОСТИ

Киеву не поможет ни новый пакет помощи, ни время, считает Маск

11:05 13.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выделение нового пакета помощи Киеву и продление конфликта не помогут Украине. Такое мнение выразил в понедельник американский предприниматель Илон Маск.

«Расходы не помогают Украине, продление войны не помогает Украине. Это очень важно понимать», — сказал Маск в ходе дискуссии, которая транслировалась в социальной сети.

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