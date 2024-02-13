0
0
144
НОВОСТИ

Послание президента РФ парламенту ожидается в конце февраля — Зюганов

11:20 13.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию ожидается в конце февраля, сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«По посланию президента я задал вопрос: я так понял, [что] будет в конце февраля», — отметил Зюганов на заседании фракции в Госдуме.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 13.02.2024
Суд назначил 5 лет колонии Борису Кагарлицкому* по делу об оправдании терроризма
0
8
12:20 13.02.2024
День святого Валентина теряет популярность в России - опрос
0
46
12:05 13.02.2024
Премьер-министр и госсекретарь Эстонии объявлены в розыск за демонтаж памятников
0
78
12:00 13.02.2024
Распад НАТО — это вопрос времени, утверждает Politico
0
82
11:32 13.02.2024
Азербайджан провел «операцию возмездия» в ответ на действия ВС Армении - погранслужба
0
142
11:05 13.02.2024
Киеву не поможет ни новый пакет помощи, ни время, считает Маск
0
183
11:00 13.02.2024
Реакция Запада на интервью Путина Карлсону говорит о точном попадании в цель — Медведев
0
190
10:32 13.02.2024
Банки отклоняют две трети заявок на потребкредиты - исследование
0
214
10:20 13.02.2024
Хуситы выпустили две ракеты по судну в Красном море, есть повреждения — командование США
0
229
10:05 13.02.2024
В Ереване сообщили о гибели двух военных при обстреле со стороны Азербайджана
0
241

Возврат к списку