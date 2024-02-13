Послание президента РФ парламенту ожидается в конце февраля — Зюганов

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию ожидается в конце февраля, сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«По посланию президента я задал вопрос: я так понял, [что] будет в конце февраля», — отметил Зюганов на заседании фракции в Госдуме.