С начала СВО в РФ предотвращено 419 террористических преступлений — глава ФСБ

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские спецслужбы и правоохранительные органы предотвратили с начала специальной военной операции 419 террористических преступлений. Об этом сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников на заседании НАК.

«С начала СВО предотвращено 419 террористических преступлений», — сообщили со ссылкой на заседание в информационном центре НАК.