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НОВОСТИ

С начала СВО в РФ предотвращено 419 террористических преступлений — глава ФСБ

13:05 13.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские спецслужбы и правоохранительные органы предотвратили с начала специальной военной операции 419 террористических преступлений. Об этом сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников на заседании НАК.

«С начала СВО предотвращено 419 террористических преступлений», — сообщили со ссылкой на заседание в информационном центре НАК.

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