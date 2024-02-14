В России не будут избавляться от неблагозвучных географических названий
10:20 14.02.2024 Источник: Lenta.ru
В России передумали избавляться от сел Лох, Шалава, Бухалово и других населенных пунктов с неоднозначными названиями. Депутаты Госдумы отозвали законопроект о переименовании локаций, которые могут быть восприняты как оскорбительные или уничижительные для жителей.
Инициативу представили для рассмотрения 19 октября 2023 года. На сайте Госдумы говорится, что 12 февраля 2024-го документ был отозван после того, как 27 ноября его рассмотрели в первом чтении. Парламентарии из комитета по региональной политике и местному самоуправлению пришли к выводу, что предлагаемые нормы противоречат действующим законам.
В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что жители ряда населенных пунктов по всей стране сталкиваются с негативными ситуациями из-за оскорбительных названий и могут подвергаться травле. В связи с этим они вынуждены переезжать или менять место регистрации.
Среди примеров потенциально оскорбительных наименований депутаты назвали поселок Шалава (Ярославская область), деревня Дуркино (Кировская область), село Лох (Саратовская область) и Бухалово (несколько деревень в Ярославской, Тверской и Архангельской областях). Lenta.Ru
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