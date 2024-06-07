ВСУ за день запускают свыше 300 FPV-дронов на авдеевском направлении и под Часовым Яром

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 300 FPV-дронов, пытающихся поразить российских мотострелков и военную технику, запускают в сутки подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении и под Часовым Яром в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил военный эксперт, полковник из Луганской Народной Республики Виталий Киселев.

«Противник использует большое количество FPV-дронов, <…> каждые пять минут выпускают они по одному дрону. Проводя аналитику: хоть на авдеевском [направлении], хоть на Часовом Яре в течение дня противник использует более 300 FPV-дронов, <…> поэтому очень сложно здесь продвигаться, очень сложно двигаться нам вперед, потому что они нацелены прежде всего на наших мотострелков, на нашу технику и бьют бесконечно. В ночное время [ВСУ] используют более новые системы, которые у них и с тепловизорами, и с дальномерами лазерными», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».

Киселев отметил, что противник не рассчитывает на пользу пехоты и военной техники на линии боевого соприкосновения и будет «все больше и больше» использовать для нанесения ударов по территории РФ высокоточные дальнобойные системы, корректирующиеся спутниками или беспилотниками.