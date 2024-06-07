На реализацию поручений президента за 6 лет используют около 9 трлн руб. — Силуанов
12:05 07.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Порядка 9 трлн рублей будет использовано до 2030 года на реализацию поручений президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью студии «Известия» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«По нашим оценкам, тот уровень, который позволит обеспечить решения президента, — порядка 9 трлн рублей до 2030 года», — сказал он.
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