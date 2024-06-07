Запад подошел к точке невозврата на Украине, где может произойти столкновение с РФ — Орбан
11:00 07.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Западные страны вплотную подошли к точке невозврата в конфликте на Украине, который может привести к их прямому военному столкновению с Россией. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.
Отметив опасную эскалацию украинского конфликта, глава правительства сказал: «Что касается последней возможности повернуть вспять, этой точки невозврата, когда уже невозможно будет дать обратный ход, то мы находимся очень близко к ней». Орбан считает, что об этом свидетельствуют воинственные заявления лидеров стран Евросоюза и НАТО, в частности угрозы президента Франции передать Украине военные самолеты. В то же время премьер отметил, что и Россия тоже выступает с чрезвычайно жесткими заявлениями в адрес США и их союзников.
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