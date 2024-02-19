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Сбер заменит большую часть информационно-платежных терминалов на новую модель

11:50 19.02.2024

Весной Сбер представит новую модель информационно-платежного терминала (ИПТ). Об этом сообщила старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка Татьяна Галкина.

«За первое полугодие мы установим 2,5 тысячи новых ИПТ, заменив большую часть парка ИПТ, – рассказала она. – Все новые терминалы будут принимать новые сторублевые купюры. Новая модель не содержит картридера – это означает, что для операции не нужно вставлять карту. Это можно сделать бесконтактно с помощью карты или смартфона через СберБанк Онлайн по QR-коду».

По словам Татьяны Галкиной, использование бесконтактных технологий значительно упрощает процесс обслуживания, повышая скорость и безопасность проведения операции: «Отсутствие картридера сводит к нулю вероятность забыть карту в устройстве. Более 75% всех операций в наших устройствах проходит уже без использования картридера».

ИПТ – устройства для осуществления платежей, переводов и внесения наличных, обычно они расположены в зонах самообслуживания в офисах Сбера, на них приходится более 30% платежей в устройствах самообслуживания, рассказала Татьяна Галкина. «Что касается приема новых сторублевых купюр в банкоматах Сбера – сейчас 75% парка принимают новые сторублевые купюры, – добавила она. – До конца I квартала доведем это количество до 95%».

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