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НОВОСТИ

Премьер Японии не поедет на саммит НАТО из-за удара США по Ирану, отсутствия Трампа — NHK

10:00 23.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба намерен отказаться от участия в саммите НАТО в Гааге из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке, включая удар США по Ирану, а также возможного отсутствия на встрече американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал Эн-эйч-кей (NHK) со ссылкой на источники.

Ранее от участия в саммите отказался и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён. В его администрации пояснили это «множеством государственных дел после инаугурации», а также «изменчивой ситуацией на Ближнем Востоке». В последние годы премьер Японии неизменно принимал участие во встречах лидеров Североатлантического альянса. Как ожидается, вместо него в Гаагу поедет глава МИД Такэси Ивая.

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