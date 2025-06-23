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НОВОСТИ

Трамп получил от Ирана послание с угрозой терроризма — NBC

10:32 23.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп во время пребывания на саммите G7 получил послание от Ирана. В сообщении, предположительно, говорилось об угрозе активации «спящих ячеек» в стране, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники.

По их информации, во время посещения саммита «Группы семи» в канадском Кананаскисе главе вашингтонской администрации через посредника было передано предупреждение от Тегерана. В нем, как утверждает корреспондент NBC Питер Александр, говорилось об активации «спящих ячеек», которые будут заниматься совершением террористических атак на территории США в случае, если последние начнут бомбардировку Ирана.

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