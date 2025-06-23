Запад намерен держать Приднестровье как потенциальную горячую точку для РФ — Додон
10:20 23.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Западные кураторы нынешних властей Молдавии не заинтересованы в решении проблемы непризнанного Приднестровья и стремятся держать этот регион как «потенциальную горячую точку для России». Такое мнение выразил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума лидер Партии социалистов, экс-президент Молдавии Игорь Додон.
«Я не исключаю, что на Западе нет интереса к политическому урегулированию [вокруг Приднестровья]. Почему? Чтобы оставить возможность какой-то новой горячей точки, в которую может быть вовлечена Российская Федерация. Открытие второго фронта — украинцы давно об этом говорят», — сказал Додон.
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