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Спрос на нефть в мире будет расти как минимум до 2040 года — Новак

11:32 20.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мировой спрос на нефть будет расти как минимум до 2040 года, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе пленарной сессии на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

«Многие говорят, что нефть изжила себя. Могу сказать с уверенностью, что это не так. И по многим прогнозам экспертов, потребление нефти еще будет долгое время расти. Как минимум до 2040 года темпы роста составят порядка 14%, а это примерно по 1 миллиону баррелей в сутки в год дополнительный спрос», — сказал он.

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