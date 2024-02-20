Спрос на нефть в мире будет расти как минимум до 2040 года — Новак

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мировой спрос на нефть будет расти как минимум до 2040 года, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе пленарной сессии на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

«Многие говорят, что нефть изжила себя. Могу сказать с уверенностью, что это не так. И по многим прогнозам экспертов, потребление нефти еще будет долгое время расти. Как минимум до 2040 года темпы роста составят порядка 14%, а это примерно по 1 миллиону баррелей в сутки в год дополнительный спрос», — сказал он.