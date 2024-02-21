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НОВОСТИ

«Британский совет» ведет разведдеятельность в Херсонской области в интересах Киева — ФСБ

11:05 21.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ России выявила факты работы британской разведки на территории Херсонской области через правительственную организацию «Британский совет» в интересах киевского режима. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности на территории Херсонской области вскрыта деятельность британской правительственной организации „Британский совет“ (British Council), которая через подконтрольные ей организации осуществляла разведывательную деятельность в интересах киевского режима», — сообщили в ЦОС.

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