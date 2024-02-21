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НОВОСТИ

Послы ЕС согласовали 13-й пакет санкций против РФ, который вступит в силу к 24 февраля

13:20 21.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Послы стран Евросоюза согласовали 13-й пакет антироссийских санкций, который вступит в силу к 24 февраля. Об этом говорится в сообщении, размещенном в социальной сети X на странице бельгийского председательства в Совете ЕС.

«Послы ЕС только что достигли принципиального согласия по 13-му пакету санкций <…>. Теперь пакет пройдет письменную процедуру утверждения Советом ЕС и будет формально утвержден к 24 февраля», — отмечается в тексте. В нем уточняется, что рестрикции вводятся в связи со специальной военной операцией РФ на Украине

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