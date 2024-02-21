Рабочая группа по СВО предлагает передавать конфискованное оружие бойцам — Турчак

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рабочая группа по СВО направила доклад президенту РФ Владимиру Путину, в котором предложила, в частности, передавать конфискованное огнестрельное оружие на нужды бойцов специальной военной операции. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава рабочей группы Андрей Турчак.

«Предлагаем не утилизировать конфискованное огнестрельное оружие, а передавать его на нужды СВО. На передовой оно будет полезнее. Поддержка в этом вопросе есть, недавно обсуждали его с главой Росгвардии Виктором Золотовым», — написал он.

Помимо этого, в докладе предлагается освободить от последующего прохождения срочной службы добровольцев со стажем от полугода в СВО.