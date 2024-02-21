Власти Украины анонсировали «скорые шаги» в ответ на блокировку границы с Польшей

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев в сроком времени предпримет некие шаги в ответ на блокировку польскими аграриями пропускных пунктов на украинско-польской границе.

«Сегодня, кроме ежедневных тем, [обсуждалась] блокировка на польской границе. С чиновниками — вице-премьером Ольгой Стефанишиной, министрами [иностранных дел] Дмитрием Кулебой, [развития общин, территорий и инфраструктуры] Александром Кубраковым, [аграрной политики и продовольствия] Николаем Сольским — подробно разобрали ситуацию и определили наши следующие шаги. Они будут очень скоро», — написал Зеленский в своем телеграм-канале по итогам совещания.

С ноября прошлого года польские перевозчики и фермеры периодически проводят акции протеста, блокируя КПП на границе с Украиной. Дальнобойщики требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их украинским коллегам после 24 февраля 2022 года, а сельхозпроизводители — ограничить или полностью запретить ввоз дешевой продукции с Украины.

Очередная забастовка сельхозпроизводителей Польши против импорта украинской аграрной продукции объявлена по всей стране с 9 февраля по 10 марта. Протест поддержан руководством Министерства сельского хозяйства Польши. 20 февраля украинские СМИ сообщили, что польские протестующие перекрыли железную дорогу вблизи КПП «Медыка — Шегини» и высыпали зерно из стоявшего на путях грузового вагона. Затем в течение дня они на время полностью перекрывали движение любых видов транспорта, включая пассажирские автобусы, на трех КПП. Ситуация на границе уже вызвала резкую реакцию в Киеве.