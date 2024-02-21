Власти Украины анонсировали «скорые шаги» в ответ на блокировку границы с Польшей
16:12 21.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев в сроком времени предпримет некие шаги в ответ на блокировку польскими аграриями пропускных пунктов на украинско-польской границе.
«Сегодня, кроме ежедневных тем, [обсуждалась] блокировка на польской границе. С чиновниками — вице-премьером Ольгой Стефанишиной, министрами [иностранных дел] Дмитрием Кулебой, [развития общин, территорий и инфраструктуры] Александром Кубраковым, [аграрной политики и продовольствия] Николаем Сольским — подробно разобрали ситуацию и определили наши следующие шаги. Они будут очень скоро», — написал Зеленский в своем телеграм-канале по итогам совещания.
С ноября прошлого года польские перевозчики и фермеры периодически проводят акции протеста, блокируя КПП на границе с Украиной. Дальнобойщики требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их украинским коллегам после 24 февраля 2022 года, а сельхозпроизводители — ограничить или полностью запретить ввоз дешевой продукции с Украины.
Очередная забастовка сельхозпроизводителей Польши против импорта украинской аграрной продукции объявлена по всей стране с 9 февраля по 10 марта. Протест поддержан руководством Министерства сельского хозяйства Польши. 20 февраля украинские СМИ сообщили, что польские протестующие перекрыли железную дорогу вблизи КПП «Медыка — Шегини» и высыпали зерно из стоявшего на путях грузового вагона. Затем в течение дня они на время полностью перекрывали движение любых видов транспорта, включая пассажирские автобусы, на трех КПП. Ситуация на границе уже вызвала резкую реакцию в Киеве.
НОВОСТИ
- 16:00 21.02.2024
- Вероятность теплого марта в Центральной России очень мала — Вильфанд
- 15:32 21.02.2024
- ВСУ на донецком направлении потеряли более 425 военных, 2 танка, склад боеприпасов — МО РФ
- 15:12 21.02.2024
- Лишь 10% жителей в 12 странах ЕС считают, что Киев победит в украинском конфликте — опрос
- 15:00 21.02.2024
- Премьер Франции заявил о невозможности поддержки Украины в ущерб французским аграриям
- 14:32 21.02.2024
- Более 70% украинцев выступают за поиск дипломатического решения конфликта с РФ — опрос
- 14:12 21.02.2024
- Рабочая группа по СВО предлагает передавать конфискованное оружие бойцам — Турчак
- 14:00 21.02.2024
- Дрон с гербом Украины найден в поле на Кубани, разрушений нет
- 13:38 21.02.2024
- Путин в Казани поднялся за штурвал модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М
- 13:20 21.02.2024
- Послы ЕС согласовали 13-й пакет санкций против РФ, который вступит в силу к 24 февраля
- 13:05 21.02.2024
- Курс евро на Мосбирже превысил 100 рублей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать