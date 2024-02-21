Собянин: Технологичный бизнес может получить поддержку города по пяти программам

16:55

Московские власти помогают грантами высокотехнологичному бизнесу, представители которого патентуют изобретения и полезные модели в России и за рубежом. По словам мэра Сергея Собянина, сейчас открыт прием заявок по всем пяти программам поддержки. «Выделяем помощь на: патентование изобретений и полезных моделей в Российской Федерации – компенсация 75 тыс. руб., при этом компаниям разрешается подавать сразу несколько заявок; патентование изобретений и полезных моделей за рубежом – до 2 млн руб.; пилотное тестирование – максимально 2 млн руб.», – написал глава города у себя в Telegram-канале.

Как отмечает градоначальник, также компании могут получить средства для приобретения оборудования и развитие деятельности – город готов возместить до 50% от понесенных затрат (максимально 30 млн руб. на одну компанию в год), а также обеспечить возмещение инвестиций бизнес-ангелам – до 50% от размера инвестиций, максимально 10 млн руб.

На платформе Московского инновационного кластера i.moscow представители бизнеса могут подать заявки и получить подробную информацию о грантах.