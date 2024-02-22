СберКот на «Играх будущего» рассказал Путину о сервисах Сбера

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Стенд «Школы 21» на международном мультиспортивном турнире «Игры будущего» в Казани посетил президент РФ Владимир Путин и пообщался со СберКотом, который рассказал главе государства про цифровые сервисы Сбера, помогающие молодежи развиваться. Технологию, благодаря которой виртуальный персонаж СберКот — общается с посетителями в режиме реального времени, Сбер впервые использовал на «Играх будущего».

3D-технологии помогли СберКоту перенестись в кампус «Школы 21» в Великом Новгороде, который открылся с участием Владимира Путина. Поручение президента открыть в 2024 году еще 10 кампусов школы выполняется - в нынешнем году начал работать такой объект в Ярославле и накануне - в Магасе.

«Школы 21» работает по необычной методике обучения «Равный — равному», в которой нет менторов, лекций и оценок, только индивидуальная или командная работа над проектами и активно используется геймификация. 100% выпускников успешно работают в крупнейших российских IT-компаниях и стартапах.

СберКот также предложил президенту назвать три любых слова, на основе которых можно было сгенерировать пожелание для участников «Цифрового марафона». «Любовь, Россия, народ», - сказал Путин. После этого искусственный интеллект сочинил текст: «Дорогие участники «Цифрового марафона»! Мы хотим пожелать вам любви к родине и ее народу, а также вдохновения и мотивации на пути к вашим целям».

Президенту представили еще один проект Сбера и «Школы 21», позволяющий любому жителю России старше 18 лет проверить свои цифровые навыки и прокачать их, - о бесплатном конкурсе «Цифровой марафон». Он состоит из онлайн-игры, тестирования, цифрового диктанта и финала в Москве. Участники могут сами определить свой уровень цифровых навыков и знаний — «Новичок», «Исследователь» или «Эксперт» — и соревноваться с равными, получая потом призы.

Напомним, первый международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» стартовал в Казани 21 февраля и продлится до 3 марта. На нем проводятся соревнования по новым дисциплинам с использованием современных технологий, физической активности и цифровой среды. В «Играх будущего» примут участие более 2000 участников из более чем 100 стран. Сбер стал генеральным партнером состязания, а также партнером дисциплины «фиджитал-баскетбол».