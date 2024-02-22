Над Ростовской областью уничтожена переоборудованная под ударную ракета ЗРК С-200
09:00 22.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский БПЛА над Брянской областью и переоборудованную под ударную ракету ЗРК С-200 над Ростовской. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом и переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракеты С-200 по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области и ракета — над территорией Ростовской области», — отметили там.
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