Украина в Крынках потеряла морпехов, которые обучались в Италии и Британии — силовики

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины потеряли в Крынках военнослужащих четырех бригад украинской морской пехоты. Многие из них проходили подготовку в Великобритании и Италии, сообщил ТАСС представитель силовых структур.

«В Крынках были 35-я, 36-я, 37-я и 38-я бригады морской пехоты ВСУ. Это были очень подготовленные бойцы, они были единственными бригадами морской пехоты, многие из них проходили подготовку в Италии и Великобритании», — сказал собеседник агентства.