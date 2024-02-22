Маск надеется, что американцы поймут, что Байден использует нелегалов в политических целях
11:05 22.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Предприниматель Илон Маск выразил надежду, что американская общественность скоро поймет, что администрация президента США Джо Байдена потворствует нелегальной миграции в своих политических целях.
«Я надеюсь, что общественность это осознает», — написал Маск на своей странице в соцсети X.
Так он прокомментировал пост одного из пользователей платформы, который написал, что ситуация с нелегальными мигрантами первоначально задумывалась. «Это на самом деле безумие, и это так задумывалось. Байден ввозит такое число нелегалов, что их достаточно, чтобы заменить консервативных избирателей во многих колеблющихся штатах [в преддверии президентских выборов]», — говорится в посте.
Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил о разрушительных последствиях незаконной миграции для США.
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