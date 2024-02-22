У Украины есть выбор: жизнь в общем государстве с РФ или вечная война — Медведев
11:20 22.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украине нужно сделать выбор между нормальной жизнью в общем государстве с Россией или бесконечной войной. Такое мнение высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос ТАСС во время интервью, которое дал российским СМИ.
«Я об этом неоднократно говорил, что нынешнее украинское государство опасно для самих украинцев. И для них этот выбор выглядит так: или жизнь в нормальном, общем государстве с Россией, или, во всяком случае, на каких-то близких началах к общему государству, или бесконечная война. Они сами для себя должны сделать этот выбор», — сказал он.
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