Роструд в 2023 году сократил число проверок на 80%
14:00 22.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество проверок Роструда в 2023 году по сравнению с 2022 сократилось на 80%, при этом на треть увеличилось число профилактических мероприятий. Об этом сообщил руководитель Роструда Михаил Иванков на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
«В 2023 году по сравнению с 2022 годом мы на 80% сократили количество проверок. При этом на 30% увеличили количество профилактических мероприятий. И за прошлый год мы их провели свыше 1 млн», — сказал Иванков.
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