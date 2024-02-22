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Роструд в 2023 году сократил число проверок на 80%

14:00 22.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество проверок Роструда в 2023 году по сравнению с 2022 сократилось на 80%, при этом на треть увеличилось число профилактических мероприятий. Об этом сообщил руководитель Роструда Михаил Иванков на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

«В 2023 году по сравнению с 2022 годом мы на 80% сократили количество проверок. При этом на 30% увеличили количество профилактических мероприятий. И за прошлый год мы их провели свыше 1 млн», — сказал Иванков.

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