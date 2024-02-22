Власти Риги переименуют улицы, названные в честь русских писателей и Москвы

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рижская дума приняла решение о переименовании улиц, названных в честь русских писателей. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Скоро в Риге больше не будет названий улиц с идеологией России», — отметил вице-мэр города Эдвард Ратниекс. В сообщении указано, что новые названия получат улицы Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Гоголя, а также улица Ломоносова и Московская улица (Маскавас). «Московская улица — одна из центральных улиц Риги, и ее название служит неправильным сигналом для местного населения и для международного сообщества», — пояснил Ратниекс.

За переименование улиц проголосовало 38 депутатов из 60. Теперь они получат имена латвийских деятелей культуры, к примеру лингвиста Карлиса Миленбаха, художника Вилгельма Пурвитиса, поэта Вилиса Плудониса, журналистки Эмилии Бениамин, а также политика Валерии Сейле. По словам вице-мэра, на это уйдет около 80 тысяч евро.

Ратниекс, как передает портал Delfi, признал, что Московская улица носила это название около 170 лет, в то время как новое название Латгалес, которое вице-мэр считает «историческим», — только с 1938 по 1940 год.