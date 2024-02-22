На Западе планируют сотрудничать с РФ после окончания конфликта на Украине — Politico
17:00 22.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Западные страны планируют возобновить сотрудничество с Россией после окончания конфликта на Украине. Об этом сообщила европейское издание газеты Politico со ссылкой на источники.
По ее данным, некоторые на Западе «надеются возобновить бизнес с Россией» после того, как конфликт стихнет. Такая позиция может объяснить и «нежелание конфисковать замороженные российские средства» из-за опасений, что Москва может ответить зеркально и «изъять в свою пользу активы европейских компаний в России на сотни миллионов евро», отмечают собеседники Politico.
Европейские дипломаты в качестве наиболее оптимального для Украины выхода из ситуации называют «стабилизацию конфликта», подчеркивает издание. Это означает, что Киев будут подталкивать к переговорам с Москвой в обмен на гарантии безопасности от Запада и возможное членство в ЕС.
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