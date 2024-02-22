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Великобритания передаст Украине еще 200 противотанковых ракет Brimstone

17:12 22.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания передаст Украине еще 200 высокоточных ракет Brimstone. Об этом, выступая в Палате общин британского парламента, заявил глава Минобороны Соединенного Королевства Грант Шэппс.

«Сегодня я могу объявить о новом пакете помощи Украине, в который войдут 200 противотанковых ракет Brimstone», — сказал Шэппс, добавив, что этот вид ракет уже якобы «показал способность влиять на ситуацию на поле боя».

Шэппс напомнил, что в ближайшее время Киев должен будет также получить от Лондона БПЛА, средства РЭБ, противоминную и другую технику, которая была приобретена из средств Международного фонда помощи Украине. Он также заявил, что Великобритания вместе с союзниками по НАТО в первой половине 2024 года подготовит 10 тыс. бойцов ВСУ на территории королевства.

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